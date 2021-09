Ringen Hält die weiße Weste?

Mit lediglich einer 11:19-Niederlage gegen den VfK Mühlenbach steht der RSV Schuttertal in Lauerstellung hinter dem TuS. „Sie haben mit Luca Munz einen starken jungen Mann bis 66 Kilogramm“, weiß Pascal Ruh. Der rumänische Greco-Spezialist Tomi Hinoveanu gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern im RSV-Trikot, die Anzahl seiner Niederlagen lassen sich an einer Hand abzählen. Dabei wechselt der Weltergewichtler auch bei Bedarf die Gewichtsklasse und trat in dieser Saison in vier Kämpfen in drei verschiedenen Klassen an.