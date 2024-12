Ringen: Heimausklang mit Siegen

Nico Streule glänzt als Joker

Dennis Kronenberger (86 kg Freistil) brachte die WKG mit seinem 11:4 wieder in Führung. Vitalie Bunici (71 kg Freistil) legte daraufhin mit einem Schultersieg nach. Reserve-Ringer Nico Streule (80 kg Greco) sorgte direkt zu Beginn nicht nur beim Publikum für eine Überraschung. Aus dem Stand brachte er Elias Allgaier auf den Boden, was mit vier Punkten belohnt wurde. Den Vorsprung konnte Streule mit 4:2 über die Zeit bringen, was der WKG einen weiteren Punkt brachte. Nach dem 0:7 von Daniel Baier (75 kg Greco) hatten die Gastgeber das Unentschieden schon sicher. Doch Schlussmann Stephan Brunner (75 kg Freistil) brachte zunächst die erste Runde sicher mit 3:0 voran und punktete sich dann in den letzten drei Minuten zu einem souveränen 10:0-Sieg und dem damit verbundenen Heimerfolg der WKG Weitenau-Wieslet.