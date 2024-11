Ringen: Heiß auf Revanche für Vorrundenpleite

Vier Punkte trennen in der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg den Dritten vom Achten in der Tabelle. Sind die Ränder inzwischen ausgeprägter, bleibt das Mittelfeld stark umkämpft. Genau in der Mitte des neun Teams umfassenden Starterfelds befindet sich die WKG Weitenau-Wieslet. Gegen den siebtplatzierten KSV Tennenbronn muss das Team um die Trainer Kai Vögtlin und David Muller bestehen, will man in der oberen Hälfte bleiben. Die RG Hausen-Zell gastiert derweil beim überraschenden zweitplatzierten KSV Musberg im Stuttgarter Umland.