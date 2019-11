Ringen Improvisation ist angesagt

Dabei wäre ein kompletter Kader für beide Mannschaften so wichtig wie das Amen in der Kirche. Weil aber alle Mann für die Erste gebraucht werden, sich keine Pause gönnen oder dann auch einen Einsatz in der Verbandsliga in Erwägung ziehen können, steht die Reserve in der Tabelle an letzter Position, während in der Bundesliga nach fünf Kämpfen und zwei Erfolgen Rang fünf herausspringt.