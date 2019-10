Ringen „In der Rückrunde stärker“

Frage: Der Vorsprung zum Neunten und Vorletzten Sulgen beträgt bereits fünf Punkte. Reicht auch Platz acht zum Klassenerhalt?

Keine Ahnung. In den vergangenen Jahren sind nie drei Mannschaften aus der Regionalliga abgestiegen. Aber wer weiß, was von oben aus der 1. Bundesliga kommt. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, mindestens Siebter zu werden, um allen Spekulationen aus dem Weg zu gehen.

Frage: Wie ist Ihre Mannschaft nach dem Stilartenwechsel in der Rückrunde einzuschätzen?

Ich bin überzeugt, dass uns der Stilartenwechsel in der Rückrunde entgegenkommt und wir stärker sind. So kann unser 57 Kilomann Svetlin Shindov nun in seiner bevorzugten Greco-Klasse ringen. Simon Dürr tauscht mit Zorhab Ohanian die Gewichtsklassen. Greco-Spezialist Dürr ist in der 66 Kilogramm-Klasse zu Hause und Freistil-Ass Ohanian in der 71 Kilogramm-Klasse. Und Jonas Dürr ist in der Greco-Klasse bis 80 Kilogramm noch stärker einzuschätzen. Auch Michael Herzog fühlt sich im Greco-Halbschwergewicht wohler als im Schwergewicht. Das sind doch gute Aussichten.

Frage: Wie sieht die personelle Situation generell für die Rückrunde aus?

Ein Ass können wir nicht mehr aus dem Ärmel ziehen. Allerdings haben wir sicherlich die eine oder andere taktische Option.

Frage: Was rechnen Sie sich in den beiden ersten Rückrundenkämpfen am kommenden Wochenende zunächst am Freitag zu Hause gegen den ASV Ladenburg in der Höllsteiner Halle und am Samstag beim KSV Hofstetten aus?

Mit Ladenburg haben wir noch eine Rechnung offen. Damals beim 10:16 im ersten Saisonkampf konnten wir unser Potenzial noch nicht komplett abrufen. Im Rückkampf werden wir das. Deshalb rechne ich mit einem Sieg. Auch gegen Hofstetten, das wir zu Hause geschlagen haben, rechne ich mir auswärts etwas aus.

Frage: Warum hat es bis auf Benny Vogt vor der Runde nicht mit weiteren Verstärkungen geklappt?

Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das müssen Sie die Sportliche Leitung fragen.

Frage: Die Meisterfrage dürfte mit dem SRC Viernheim bereits geklärt sein. Warum wird Ihre Mannschaft am Ende nicht zu den Absteigern zählen?

Weil wir als Mannschaft unglaublich geschlossen sind und wie in den vergangenen Jahren in der Rückrunde gegen die meisten Gegner eine Siegchance haben. Wir sind nach dem Stilartenwechsel einfach stärker.