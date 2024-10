Ringen: Jeder Punkt kann entscheidend sein

Trotz der positiven Erfahrungen des Vorjahres hofft die RG-Equipe um Cheftrainer Sven Kiefer gegen den südbadischen Konkurrenten KSV Hofstetten schon jetzt das Ruder rumreißen zu können. In den vergangenen Jahren gingen die Kämpfe zwischen den beiden Teams, die beide durch einen großen Anteil an Eigengewächsen begeistern, sehr eng aus. Im November 2023 gewann die RG zuhause mit 15:14. Für einen Trumpf der Gäste haben die Hausherren mit Darius Kiefer (130 kg Greco) die passende Antwort. KSV-Schwergewichtler Patrick Neumaier gewann im vergangenen Jahr zwar mit 6:0, aber in seiner aktuellen Form hat Kiefer das Potenzial, dieses Mal die Punkte für seinen Verein einfahren zu können. Das könnte schon das Zünglein an der zehnteiligen Waage sein. Allerdings geht die RG Hausen-Zell mit der Hypothek ins Rennen, dass Freistil-Weltergewichtler Patrick Käppeler und der ukrainische Neuzugang für die 80er-Klasse verletzt sind.

Die WKG Weitenau-Wieslet hat Vorjahres-Meister SG Weilimdorf zu Gast, bei dem die RG mit 12:19 zuletzt unterlag. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt folgten drei Siege in Serie. Mit einem Kampf weniger steht die WKG knapp hinter der SG, die dann in der Folgewoche ihre Auszeit haben wird. Nach zwei knappen Niederlagen trotz fünf gewonnener Einzelduelle wollen die WKG-Recken um Kai Vögtlin und David Muller nun wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Wie sehr jede einzelne Begegnung und deren Ausgang zählt, haben die Niederlagen gegen Musberg und Tennenbronn mit jeweils zwei Punkten Differenz gezeigt. Oft genug hat Vögtlin bereits betont, wie wichtig das Gewinnen mit möglichst vielen Mannschaftspunkten und ebenso wenig abgegebenen Zählern bei Niederlagen ist.