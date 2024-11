Ringen: Kanderner Erfolgswelle

Die erneute Vize-Meisterschaft bedeutete den dritten Aufstieg in Folge und die Teilnahme an der Oberliga Südbaden in diesem Jahr.

Dass es in dieser Saison wohl nicht mehr für den vierten Aufstieg in Serie reichen wird, können die Kanderner mit Sicherheit verkraften. „Wir haben bisher sechs Siege eingefahren“ sagt Wohlschlegel, der schmunzelnd anfügt: „Auch wenn wir natürlich nicht mehr so weit vorne mitringen wie in den vergangenen Jahren“. Aktuell rangiert das Team punktgleich hinter der KSK Furtwangen und Olympia Schiltigheim II auf dem siebten Rang. Den Klassenerhalt sollten die Töpferstädter in der aktuellen Saison bald sicherstellen können.

Das Fundament für den Kanderner Erfolg liegt eindeutig in der beeindruckenden Jugendarbeit der vergangenen Jahre. Neben Janis Wohlschlegel sind im Team des TSV Alexander Anselm, Felix Anselm, Benjamin Kühner, Fabian Kühner, Alexander Pevtsov, Mika Rediger, Esli Rediger, Lesandro Springer, Phil Sütterlin, Adrian Weber, Luis Wohlschlegel sowie Milian Zámbó allesamt jünger als 26 Jahre. Ulf Becker und Philipp Asal komplettieren das Team. „Alle haben richtig Bock und sind weiterhin hungrig“, gibt Wohlschlegel, der als Aktivbeisitzer fungiert, preis. „Es gab aber auch eine Zeit, da waren Luis (Wohlschlegel Anm. d. Red.), Ulf (Becker Anm. d. Red.) und ich die Einzigen, die aus der Jugend dabei geblieben sind“, erinnert er sich zurück.