Ringen: Kiefer macht Junioren-Triple perfekt

Zum Auftakt am Samstag hatte Darius Kiefer ein Freilos. Mit einem Überlegenheitssieg sorgte er für das Turnieraus des Hessen Niclas Schiffmann, um dann schon das Poolfinale gegen den Vorjahresdritten Ole Sterning (HAC Stralsund) zu bestreiten, den er 2024 im Halbfinale in 34 Sekunden von der Matte geschickt hatte. Nach 2:25 Minuten stand erneut der Überlegenheitssieg von Kiefer fest, der im Halbfinale auf den Pool-Zweiten der anderen Gruppe, Laurenz Hilverling (SVG Weingarten) traf. Nach 97 Sekunden stand die erneute Finalteilnahme des Zellers fest, der damit erneut auf Ole Sterning treffen sollte, welcher das zweite Halbfinale mit einem Schultersieg klarmachte.

Durch den Wechsel der üblichen Reihenfolge stand die Klasse bis 97 Kilogramm am Sonntag als Schlussduell des Turniers auf dem Programm. Durch seine starke körperliche Präsenz im Standkampf verdiente sich Darius Kiefer nach einem Punkt am Mattenrand auch die erste angeordnete Bodenlage. Aus dieser Position hob er seinen Kontrahenten zwei Mal aus und kam so nach knapp zwei Minuten zu seinem Überlegenheitssieg unter dem Jubel der Zuschauer, unter denen zahlreiche Vereine aus dem Bezirk vertreten waren. „Für mich war es eine ganz normale Meisterschaft. Jedoch war ich hier nicht allzu nervös wie bei einer EM oder WM“, zeigte sich Kiefer entspannt in seinem Element.