Ringen Kiefer undKummerholen DM-Gold

Freistil-Ass Julius Kummer (TuS Adelhausen) jubelte in Hösbach über Gold in der Klasse bis 51 Kilogramm. Der Adelhausener war im Feld der 13 DM-Starter eine Klasse für sich, gab in seinen vier Kämpfen nur einen Punkt ab. Und das war im Finalkampf, wo er Leyan Can Colak mit 7:1-Punkten besiegte. Außer dem Goldjungen gingen in Hösbach noch zwei weitere Nachwuchsringer vom Oberrhein auf die Matte. Milan Zámbó (TSV Kandern) belegte in der Klasse bis 48 Kilogramm den sechsten Platz. Ianis Buzan (TuS Adelhausen) und Lesandro Springer (TSV Kandern) wurden in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm jeweils Viertzehnter.

Noch mehr jubeln durften die Oberrhein-Bubis bei den Greco-Titelkämpfen in Fraureuth. Allen voran Darius Kiefer von der RG Hausen-Zell. In der Klasse bis 92 Kilogramm wurde er dank grandioser Vorstellungen Deutscher Meister. Zudem stellte die RG mit Emil Dreier den DM-Zweiten in der Klasse bis 42 Kilogramm. Ebenfalls Silber sicherte sich Noah Rümmele vom TSV Kandern. Der vierte Podestplatz für den Oberrhein ging an Noah Dürr (WKG Weitenau-Wieslet.