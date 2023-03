Ringen Kiefer verteidigt seinen Titel souverän

Obwohl auch von Beginn an in der zweiten Runde aktiver, erhielt der Neusser die Chance, eine Wertung aus der Bodenlage zu erhalten. Doch obwohl er Kiefer am Boden an den Mattenrand schob, gelang Krempin keine Aktion. Diese schaffte postwendend Kiefer, der nach Wiederanpfiff punkten musste um zu gewinnen. Statt nur eine Eins am Mattenrand zu holen, gelang ihm in der Randzone ein Takedown. Diesen Zwei-Punkte-Vorsprung konnte der Zeller dann ungefährdet über die Zeit bringen und wurde von Trainer und Vater Sven sowie SBRV-Landestrainer Karl Hug beglückwünscht.