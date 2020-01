Ringen Kleine Ringer ganz groß

Zusammentreffen der Ringerfamilie

Mattenfüchse wie Edi Wolfer (RG Hausen-Zell/ TuS Adelhausen), Gerhard Gola (KSV Weil/ TSV Kandern), Volker Dürr (WKG Weitenau-Wieslet) und Bruno Berger (SV Gresgen) sind nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte bereits für ihren Sport aktiv und haben inzwischen Generationen von Kindern und Jugendlichen das Ringen näher gebracht. Es ist ein wenig wie eine Familienzusammenkunft. Keine Frage, dass das Quintett in Rheinfelden anzutreffen war, als der Nachwuchs hochmotiviert auf der Matte antrat – begleitet von weiteren Trainern, Betreuern und natürlich zahlreichen Eltern.

Nicht zu vergessen die Kampfrichter um Bezirkskampfrichter-Chef Peter Giesin (SV Gresgen) und Torsten Baumgartner (TuS Adelhausen), einer der wenigen internationalen deutschen Kampfrichter. Im Wettkampfbüro ebenfalls drei alte Hasen: Anneliese Deiß (RG Hausen-Zell), Erich Lacher (TuS Adelhausen) und Maik Scheurer (TSV Kandern), die die Ergebnisse in die Auswertung gaben.

Deiß, Vize-Vorsitzende des Ringerbezirks, lobte den ausrichtenden KSV Rheinfelden um seinen Ehrenvorsitzenden Uwe Lippert. Vorbildlich vorbereitet gingen die Kämpfe zügig über die Matte. Nach dem die Saison bei den Bezirksvereinen gepflastert war von zahlreichen größeren Verletzungen, legte der Nachwuchs eine deutlich bessere Geschmeidigkeit an den Tag. Einzig ein Verletzter konnte den Wettkampf nicht beenden, kam aber ebenfalls ohne Rettungsdienst aus.

26 Teilnehmer bei der AIB-Jugend

Gingen bei der E-Jugend noch 34 Starter in neun Gewichtsklassen an den Start, waren es bei der A/B-Jugend in zehn Kategorien lediglich noch 26 Sportler. „Das hatten wir früher in zwei Klassen“, bedauerte so manch alter Hase. Doch der Mitgliederschwund macht nun mal auch bei den Ringern nicht halt.

Gleich 14 Bezirksmeister stellte am Abend der TuS Adelhausen, zwölf der TSV Kandern. Weitere Titel gingen an die RG Hausen-Zell, die WKG Weitenau-Wieslet und den SV Gresgen. Einzig der KSV Rheinfelden stand nie oben auf dem Podest, kündigte aber bereits in der Vorwoche einen Neustart seines Nachwuchsbereichs an, der nun erst einmal wieder anlaufen muss.

Für die Jahrgänge 2010 und älter geht es am 15. und 16. Februar in Haslach im Kinzigtal um die erste Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Der KSV Hofstetten richtet dann nämlich die Südbadischen Meisterschaften aus, wo sicher wieder die eingangs erwähnten, bekannten Gesichter mit ihren Trainerkollegen den Nachwuchs zu Höchstleistungen zu motivieren wissen werden.