Ringen: Neue und alte Bekannte in der Oberliga

Für TSV-Abteilungsleiter Maik Scheurer ist es erneut ein besonderer Saisonstart. „Natürlich ist die Vorfreude groß. Aber da es wieder eine neue Liga ist, stehen wir halt wieder da wie die vergangenen Jahre: Wir können nicht wirklich einschätzen, wo wir stehen, ob wir mithalten können. Das wird sich hoffentlich nach den ersten Kämpfen zeigen“, gibt er sich zuversichtlich. Das junge Team ist zusammengeblieben und hat das Potenzial, sich zu behaupten.

Kanderns elsässischer Gegner Schiltigheim ist auch für die etablierten Vereine regelmäßig ein Überraschungsei. Der französische Nationalligist offenbarte in den vergangenen Jahren sehr stark wechselnde Aufstellungen. Einfacher ist da die Lage des KSV Rheinfelden. Auf Gegner Furtwangen traf das Team von Fabian Wepfer und Siggi Knauer in den vergangenen Jahren mehrfach. Selbst die Bundesliga-Rückkehrer Sascha Weinauge und Kevin Reuschling sind den Ringern vom Hochrhein bereits bekannt. Allerdings ist Rheinfeldens Neuzugang Leonard Zavarin (86/ 98 kg Greco) noch bis Ende September in der Wechselsperre.