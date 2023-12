Ringen, Oberliga: KSV grüßt zur Meisterfeier

KSV Rheinfelden landet in der oberen Hälfte

Schlecht gestartet hatten die Rheinfelder zur Saisonmitte einen Lauf, der sie in Reichweite des zweiten Tabellenplatzes führte. Höhepunkt war der Sieg im Derby in Adelhausen, doch gab es seit diesem nur noch drei Niederlagen, was nun zu einem Schlussrang zwischen Platz drei und fünf führen wird. Obwohl ersatzgeschwächt, konnten die Rheinfelder gegen den RSV Schuttertal im Vorkampf fünf Duelle für sich entschieden und mit 13:15 knapp verloren. Zwar führten die letzten Ausfälle (Eduard Frick, Vincent von Czenstkowksi) zu Niederlagen, doch freut sich KSV-Coach Fabian Wepfer über die Chancen für jüngere Ringer. „Das war ein Grund, dass wir in der Oberliga ohne Druck antreten können und Jüngere ihre Einsätze bekommen, ohne verheizt zu werden“, nimmt Wepfer den Saisonausgang gelassen.

Keine leichte Saison für den TuS Adelhausen II

Lediglich drei Punkte holte das Team des TuS Adelhausen II in der Rückrunde. Einen davon gegen Schlusslicht AC Gutach-Bleibach, weshalb der direkte Vergleich mit dem Absteiger dank des Auftaktsiegs im September zu Gunsten der Dinkelbergstaffel gewertet wird. Neben der Abwesenheit einiger Leistungsträger hatte vor allem Felix Krafft (130 kg) das Pech, dass mehrere seiner Kämpfe zunächst wegen fehlender südbadischer Lizenz, später wegen seines Doppelstarter-Status, gestrichen wurden. Erfolgreichster Ringer im Team: Manuel Wolfer (66/71 kg) mit zwölf Siegen in den bisherigen 17 Kämpfen. Neben dem Freistilspezialisten trat nur Ayman Nissr (98/130 kg) zu allen Duellen an. Zum Abschluss geht der TuS Adelhausen II nochmals auf Reisen: Bei der Reserve von Olympia Schiltigheim will das Team um Trainer Sascha Oswald nochmals versuchen zu Punkten, ehe es nach Urloffen geht, um mit dem Bundesliga-Team den Abschluss gemeinsam zu feiern.