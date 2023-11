Ringen, Oberliga: Rheinfelden revanchiert sich

Mit Nedyalko Petrov (66 kg Greco) setzte die TuS-Reserve auch einen Bundesliga-Legionär ein, der KSV-Coach Fabian Wepfer nach zwei Minuten mit 15:0 von der Matte schickte.

Mit 7:1 setzte sich zum Auftakt Sulejman Ajeti knapp gegen Julius Kummer (57 kg Greco) durch. Dominik Gegeny (130 kg ) probierte sich ungewohnt im Freistil. In der Bodenlage punktete der Ungar in der ersten Runde gegen Ayman Nissr, in Runde zwei passierte hingegen nicht mehr viel (13:1 für Gegeny).