Ringen, Oberliga Sieg und Niederlage zum Auftakt

Auch der KSV Rheinfelden knüpfte an eine Tradition an: Wie in der Vorsaison traten die Hochrheinringer in Furtwangen ohne 57er-Ringer an. Auch fehlten einige Stammkräfte. Umso überraschender, dass das Ergebnis bis zum Schlussgong offenblieb.

KSK Furtwangen – KSV Rheinfelden 17:15

Schlussringer Pietro Calvagna (75 kg Greco) gönnte beim Stand von 16:15 für Furtwangen seinem Gegner Tim Kromer in der ersten Runde lediglich den Punkt aus der angeordneten Bodenlage. Diesen bekam der Rheinfelder zum Ende der vierten Minute ebenfalls zugesprochen und ging damit in Führung, wenngleich ihm ebenfalls keine Aktion am Boden gelang.