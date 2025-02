Ringen: Oberrhein-Nachwuchs trumpft eindrucksvoll auf

Mit fünf Meistertiteln und zwei Bronzemedaillen glänzte am Wochenende der Nachwuchs des TuS Adelhausen bei den Südbadischen Ringermeisterschaften, die vom ASV Altenheim ausgerichtet wurden. Mit zwei Mal Gold und ein Mal Silber war die WKG Weitenau-Wieslet erfolgreich. Einen Landesmeister stellt der TSV Kandern, an den auch zwei Bronzemedaillen gingen. Auch der KSV Rheinfelden (Silber und Bronze), die RG Hausen-Zell (zwei Mal Bronze) und der SV Gresgen (eine Bronzemedaille) ergatterten Edelmetall.

Zwei WKG-Doppelmeister

Bei den U12-Meisterschaften im Freistil siegten Wladimir Korsikov (50 Kilogramm) und Arthur Betz (54 Kilogramm) im nordischen Turnier (Jeder gegen Jeden). Betz sicherte sich mit seinem souveränen Durchmarsch damit die Doppelmeisterschaft in beiden Stilarten. Jan Seibel (27 Kilogramm) und Michail Leis (42 Kilogramm) rundeten das gute Ergebnis ab. Bei den Greco-Wettkämpfen am Sonntag kam der TuS mit drei Meistern auf den zweiten Rang der Gesamtwertung. Wladislav Melnikov (60 Kilogramm) und Alexander Betz (65 Kilogramm) gewannen in der U17 und empfahlen sich damit für eine weitere Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Ebenso Louis Freiberg (38 Kilogramm), der in der U14 mit fünf Überlegenheitssiegen triumphierte.