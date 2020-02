Ringen Oberrhein: Nur ein Titelträger

Julius Kummer in Titellaune

Deutlich erfolgreicher schnitt der Oberrhein bei der B-Jugend ab. In dieser Altersklasse gab es einen Südbadischen Meister zu feiern. In der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm wurde Julius Kummer Südbadischer Meister. Der Adelhausener dominierte diese leichteste Gewichtsklasse, gewann seine drei Kämpfe vorzeitig. So auch das Finale gegen Luca Kappus (RSV Schuttertal). Auf dem Podest stand in der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm auch Milian Zámbó vom TSV Kandern als Dritter. Sechster wurde Emil Dreier (RG Hausen-Zell).

Stärke zeigte der Oberrhein in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Ianis Buzan (TuS Adelhausen) belegte den zweiten Rang. Dritter wurde Christoph Schaifulin (TuS Adelhausen) und Vierter Nico Müller (WKG Weitenau-Wieslet). Über Rang zwei durfte sich auch Felix Anselm (TSV Kandern) in der Klasse bis 52 Kilogramm freuen. Platz acht belegte Luca Henke in dieser Gewichtsklasse.

Jeweils Bronze sicherten sich die B-Jugendlichen Noah Dürr (WKG Weitenau-Wieslet/bis 38 kg) und Emil Müller (TSV Kandern/bis 41 kg). Schließlich wurde Sascha Schmidt (RG Hausen-Zell) in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm Sechster.

In der Vereinswertung war der TuS Adelhausen als Dritter bester Oberrhein-Klub. Direkt dahinter war der TSV Kandern als Vierter klassiert. Platz zwölf ging an die WKG Weitenau-Wieslet, Rang 17 gab’s für die RG Hausen-Zell.

Mit 187 Teilnehmern wurde die Wunschmarke von 200 nicht ganz erreicht, der Minusrekord vom vergangenen Jahr (175) aber klar übersprungen. 83 Starter allein bei der C-Jugend (62 im Vorjahr) machen dem Verband Mut, alsbald wieder über 200 Jugendliche bei den Landesmeisterschaften auf den Matten kämpfen zu sehen.