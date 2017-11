Ringen Ohne Knacks zum Sieg?

Hausen/Zell (mib). Das war ein dicker Hund! Die Fahrt auf den Sulgen war für die RG Hausen-Zell am Dienstag nicht von Erfolg gekrönt. Bereits an der Waage war die Partie entschieden. Ein Aufstellungsfehler führte zur 0:40-Pleite. Offizielle Begründung: Die RG ist nur mit acht Ringern angetreten.

Ralf Wagner, der Sportliche Leiter, nahm das Missgeschick auf seine Kappe. Einen Knacks beim Team fürchtet er deshalb aber nicht. Das hätten die Freundschaftskämpfe an diesem gebrauchten Abend gezeigt. Da boten die Männer im blauen Trikot den Gastgebern Paroli. Dass man als echte Einheit und mit großem Willen auftrete, das habe man zudem gegen den TuS Adelhausen II gezeigt.

Nun geht es zuhause in der Festhalle in Hausen am Samstag, 20 Uhr, gegen ein weiteres Top-Team der Regionalliga. Zu Gast ist der KSV Tennenbronn, derzeit Tabellenzweiter. Wagner glaubt an einen „offenen Kampf“. Es werde nicht einfach, die zwei Zähler in Hausen zu behalten. Fakt ist aber, dass die RG mit der bestmöglichen Equipe antreten wird. So werden wohl wieder Fliegengewichtler Michael Denner und Simon Waßmer in den Kader zurückkehren.