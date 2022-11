Ringen Personelle Probleme bei den Oberrhein-Klubs

Rheinfelder Personalprobleme

Erneut hadert der KSV Rheinfelden mit der Ringerfreigabe durch die Verbände. „Seit drei Wochen warten wir auf die Freigabe des Deutschen Ringerbunds wegen scheinbar fehlender Angaben auf dem Antrag. Dabei hatte ich vergangene Woche schon das Ok mit Stempel und Unterschrift“, bedauert Trainer Fabian Wepfer. Entsprechend gedrückt sei die Stimmung im Team. Der ukrainische Neuzugang Bogdan Kosariev (57 kg-Greco), welcher in der Schweiz lebt, wurde nach dem Kampf in Tennenbronn wieder gestrichen. Wann er zum Einsatz kommen darf, ist unklar.

Zum Heimkampf empfängt der KSV Rheinfelden am morgigen Samstag das letztjährige Schlusslicht SVG Nieder-Liebersbach, welches sich in der Vorwoche gegen die RG Hausen-Zell klar durchsetzte und damit als Favorit an den Hochrhein kommt.