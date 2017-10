Ringen Pflicht erfüllt, folgt jetzt Kür?

Nachrichten-Ticker

13:52 Camper von Sturmflut überrascht und ertrunken

Jade - Ein 63-Jähriger ist am Ufer des Jadebusens in Niedersachsen von der Sturmflut überrascht worden und ertrunken. Der Mann habe den Ermittlungen zufolge mit seinem Bruder auf einem Campingplatz am Strandbad Sehestedt in einem Bulli übernachten und sich beim Herannahen des Wassers zu Fuß in Sicherheit bringen wollen, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Bruder konnte sich noch an einem Mast festhalten. Er wurde von einer DLRG-Schlauchboot-Besatzung am frühen Morgen gerettet und unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige wurde wenig später tot geborgen.

13:51 Mehr als 140 mutmaßliche IS-Anhänger in Türkei festgenommen

Istanbul - Die türkische Polizei hat bei einem Großeinsatz 143 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen. Einige der Verdächtigen hätten Anschläge für den Feiertag "Tag der Republik" vorbereitet, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Polizei habe Razzien in acht Provinzen durchgeführt. In Istanbul nahm die Polizei vier mutmaßliche IS-Anhänger in Gewahrsam und fand eine eine selbst gebaute Bombe in ihrem Auto. Die Türkei feiert heute den 94. Jahrestag der Republikgründung durch Mustafa Kemal Atatürk. Im ganzen Land werden dazu Feierlichkeiten abgehalten.

12:40 Tausende demonstrieren in Barcelona für Einheit Spaniens

Barcelona - Tausende Menschen sind in Barcelona auf die Straße gegangen, um für die Einheit Spaniens zu demonstrieren. Bei ihrem Marsch durch das Zentrum der katalanischen Hauptstadt riefen sie unter anderem "Viva España", "Ich bin Spanier" oder "Barcelona gehört zu Spanien". Sie forderten auch die Festnahme des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Zu der Kundgebung hatte die prospanische Sociedad Civil Catalana unter dem Motto "Wir sind alle Katalonien!" aufgerufen.

12:39 Bahn stoppt Züge wegen Sturmtief "Herwart"

Berlin - Sturmtief "Herwart" braust über Deutschland hinweg und richtet zahlreiche Schäden an. Die Bahn stoppte in sieben Bundesländern vorsichtshalber ihren Fernverkehr. Vor dem Nachmittag werden im Fernverkehr voraussichtlich keine Züge fahren, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Viele Straßen wurden wegen umgekippter Bäume gesperrt. Meteorologen warnten vor dem Betreten der Wälder, Zoos blieben zu. Besonders vom Sturm betroffen waren der Norden und Osten Deutschlands. Am Mittag flaute "Herwart" langsam ab.

12:24 Steinmeier überreicht Deutschen Umweltpreis

Braunschweig - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis an drei Naturschützer und zwei Unternehmer überreicht. Inge Sielmann, Kai Frobel und Hubert Weiger erhalten den Preis als Wegbereiter des "Grünen Bandes", einen bis zu 200 Meter breiten Geländestreifen entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Bernhard und Johannes Oswald aus dem fränkischen Miltenberg entwickelten besonders effiziente Elektromotoren.