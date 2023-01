Steinen-Weitenau (rom). Von Rang drei auf sieben in 13 Monaten. So verschob sich die WKG Weitenau-Wieslet in der Regionalliga zwischen der abgebrochenen Saison 2021 und der nun endlich komplett durchgeführten 2022er-Runde. Nach einem Traumstart mit zwei Derby-Siegen wurde es zwischenzeitlich eng in Sachen Klassenerhalt. Ungewohnt für das in der Regionalliga etablierte Team aus dem Kleinen Wiesental.