Ringen, Regionalliga: Bange Wochen für WKG Weitenau-Wieslet

Während die RG Hausen-Zell sich mit einem starken 15:15 gegen Vizemeister RG Lahr als Sechster verabschiedet, muss die WKG nach der 16:18-Niederlage als Achter bis zum 31. Januar warten, ob es in die Oberliga Südbaden geht oder ob ein Platz in der Regionalliga frei wird. Schneller geht es nur, falls wider ersten Ankündigungen Lahr oder Meister SG Weilimdorf in die zweite Bundesliga aufsteigen (Meldefrist 23. Dezember).

Den schwärzesten Start der Saison hatte die WKG in Tegernau. Zwar überraschten die Überlegenheitsniederlagen von Noah Dürr (57 kg Greco) und Patrik Kreutler (98 kg Greco) nicht, doch die Schulterniederlage nach dem Anpfiff der zweiten Runde von Adil Ikhlazov (61 kg Freistil) nach 3:2-Führung zerstörte das fragile Konstrukt für den Sieg zum Klassenerhalt. Denn zuvor ließ sich schon Michael Herzog (130 kg Freistil) seine 5:1-Pausenführung in der Schlussminute noch nehmen. Trotz 30 Kilogramm Gewichtsvorteil unterlag der Greco-Spezialist mit 7:10. So musste Simon Dürr (66 kg Greco) mit seinem 6:0-Erfolg die Ehrenrettung vor der Pause übernehmen.