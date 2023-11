Ringen: Regionalliga bleibt weiter spannend

Ein weiteres Mal stellte die RG Hausen-Zell mit einer Einzelkampf-Bilanz von 5:5-Siegen klar, wie eng die Liga in dieser Saison ist. Beim Heimkampf gegen den KSV Haslach bewies das Team um Sven Kiefer, dass sie den Ernst der Lage verstanden haben. Klare Erfolge und knappe Niederlagen sorgten am Ende für einen bequemen 18:12-Erfolg.

Dominik Gleichweit (57 kg Greco) schulterte seinen Gegner nach 91 Sekunden. Hojjatollah Khajevand (130 kg Freistil) ging zwei Mal in Führung, musste dann aber zwei Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 5:5 gegen Ex-WKG-Ringer Marcus Mickein hinnehmen. Darwish Mahmodi (61 kg Freistil) baute mit einem 4:0-Erfolg die RG-Führung aus, ebenso Darius Kiefer (98 kg Greco), der in der vierten Minute Überlegenheitssieger wurde. Mit einem 4:7 gab Jonas Deiß (66 kg Greco) lediglich zwei Punkte an Haslach ab.

Adrian Recorean (86 kg Freistil) ging mit 4:0 in Führung, musste dann in der Schlussminute die Wertung zur 4:5-Niederlage akzeptieren. Neuzugang Dominik Ettlinger (80 kg Greco) sorgte mit einem Überlegenheitssieg für die Vorentscheidung, da Patrick Käppeler (75 kg Freistil) ohne Gegner bereits als Sieger feststand.