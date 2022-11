Ringen Revanche angestrebt

Rheinfelden-Adelhausen (rom). Mit 14:15 unterlag der TuS Adelhausen II im Vorkampf dem KSK Furtwangen vor eigenem Publikum. Mit nur acht punktberechtigten Ringern fehlten der Bundesliga-Reserve in der Endabrechnung nur Nuancen. So konnte Trainer Pascal Ruh eine drohende Überlegenheitsniederlage nochmal gänzlich drehen und durch 13 Punkte in einer Minute am Ende mit 17:15 gewinnen. Da aber Schlussmann Alican Ulu nicht über ein 4:0 hinauskam, freuten sich am Ende die Gäste in der Dinkelberghalle.