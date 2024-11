Ringen: RG reist zum Kellerduell

Gegen den südbadischen Oberliga-Meister 2023 gab es in der Hinrunde den einzigen Erfolg mit einem 19:16-Sieg. Umgekehrt glänzte Schuttertal gleich doppelt im Ortenau-Derby gegen die RG Lahr. Dazu gab es zum Saisonauftakt im September einen 18:12-Erfolg beim KSV Hofstetten. Ex-WKG-Ringer Marcus Mickein (130 kg Freistil) konnte zuletzt verletzungsbedingt nicht kämpfen. Zwar wird der RSV vor heimischem Publikum dennoch sicher einen Ringer stellen, doch steigen damit die Chancen für RG-Schwergewichtler Hojjatollah Khajevand Sarivi, wichtige Punkte direkt im zweiten Kampf des Abends für den vom Abstieg bedrohten Bezirksvertreter zu holen.

Schon im Derby zeigte die RG Hausen-Zell ihre Rückrundenstärke nach dem Stilartenwechsel. Mit fünf Siegen bei der WKG Weitenau-Wieslet war die RG nahe am zweiten Saisonsieg. Mit Darius Kiefer (98 kg Greco), der vom Deutschen Ringerbund in dieser Woche für die Abstimmung zum Nachwuchsringer des Jahres nominiert wurde, sowie den Neuzugängen Igor Besleaga (80 kg Greco) und Thomas Gebhardt (86 kg Freistil) sind drei Topringer nun in ihrer angestammten Gewichtsklasse am Start. Einzig Co-Trainer Alexander Rümmele wird nach der Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Betretens der Matte in der Betreuerecke fehlen.