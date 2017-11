Ringen RG: Wichtiger Auswärtskampf

Zell im Wiesental (nod). Regionalligist RG Hausen-Zell rechnet sich morgen im Auswärtskampf gegen Gastgeber AB Aichhalden etwas aus. Sollte die RG triumphieren würde sie nach Punkte mit den Württembergern gleichziehen.

„Angesichts unserer personellen Resourcen bin ich recht zuversichtlich, dass wir in Aichhalden bestehen können“, informiert RG-Coach Florian Hassler. „Wir werden in der stärkst möglichen Aufstellung in Aichhalden auf die Matte gehen“, fügt Hassler an. In diesem wichtigen Auswärtskampf wird wohl Simon Waßmer wieder dabei sein. „Für mich ist der Kampf offen. Wir können sicherlich sechs Kämpfe gewinnen“, betont Hassler.