Ringen: Rheinfelden beendet Vorrunde auf Platz zwei

Nach neun Kämpfen endete am Samstag die Vorrunde in der Oberliga Südbaden. Mit einer tadellosen Weste und 18:0 Punkten steht Aufsteiger ASV Freiburg als Herbstmeister fest. Er unterstreicht damit seine Ambitionen, den Durchmarsch in die Regionalliga Baden-Württemberg anzustreben. Überraschend erster Verfolger ist nach seinem Sieg gegen den ASV Urloffen II der KSV Rheinfelden, der Schützenhilfe vom KSV Appenweier erhielt, der zuhause den VFK Radolfzell mit 15:14 besiegte. Dadurch haben sich die Ortenauer auch am TSV Kandern vorbeigeschoben, der beim KSK Furtwangen überraschend deutlich unterlag.