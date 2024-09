Ringen: Ringer strahlen vor Vorfreude auf den Saisonauftakt

Während diese Woche das Wetter das Wiesental nochmals kräftig erhitzte, startet am Wochenende auch Südbaden in die neue Ringersaison. In der Regionalliga Baden-Württemberg geht es direkt mit dem Bezirksderby zwischen der gastgebenden RG Hausen-Zell und der im vergangenen Jahr doppelt erfolgreichen WKG Weitenau-Wieslet los. Für die beiden Trainer Kai Vögtlin (WKG) und Sven Kiefer (RG) ein ungeschickter Zeitpunkt, wie beide unabhängig voneinander betonen. „Obwohl wir andere Losnummern hatten, hat es uns wieder zum Derby gereicht. Nur eben nun zuerst in Zell“, berichtet Vögtlin. „Die Vorfreude in der Mannschaft steigt, aber auch die Anspannung. Aber es ist eine gute, positive Nervosität“, teilt er mit. „Ich hoffe, dass alle gut reinfinden. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf die Runde“, bekennt Sven Kiefer, der den Derby-Zeitpunkt ebenfalls „blöd“ findet, aber zumindest nicht mehr so nervös sein sollte nach dem Finalkampf seines Sohnes Darius bei den U20-Weltmeisterschaften am Mittwoch.