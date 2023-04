Ringen Schafft’s Brugger aufs Podest?

Brugger wird in der kroatischen Hauptstadt in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm starten. Die 25-Jährige ist aktuell in dieser olympischen Gewichtsklasse die beste deutsche Athletin. Das hat sie im vergangenen Jahr mit ihrer EM-Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm schon unter Beweis gestellt. Inzwischen kann Brugger auch die 57 Kilogramm problemlos auf die Waage bringen. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Die bisherigen Auftritte der Eichslerin in diesem Jahr waren vielversprechend. Im Januar gewann sie ein Turnier in Frankreich. Dort gab sie auch der nationalen Konkurrenz das Nachsehen. Auch bei einem noch deutlich höher angesiedelten Turnier in Ägypten überzeugte Elena Brugger mit einem achten Platz und war am Ende erneut vor ihrer deutschen Konkurrentin Sandra Paruszewski, die in Kirchzarten beheimatet ist, platziert.