Ringen Schweinchen-Turnier ein großer Erfolg

Das Besondere am Schweinchen-Turnier ist, dass ausschließlich Ringerinnen und Ringer aus der C-Jugend und jünger starten. „Im Prinzip ist es nach den Sommerferien das erste große Turnier in Baden-Württemberg“, sagt Timo Zimmermann, Vorstandsmitglied beim TuS Adelhausen. Der Sieger jeder Gewichtsklasse erhält ein Blech-Schweinchen als Pokal. „Das ist für die Kinder natürlich schöner als so ein normaler Pokal“, meint Zimmermann.

Apropos Pokal. Auch in diesem Jahr haben die Dinkelberg-Ringer die Gesamtvereinswertung für sich entschieden und durften nach 2022 den Sieger-Pokal mit nach Adelhausen nehmen. der Erfolg in der Vereinswertung ist auch ein Zeichen dafür, dass die Nachwuchsarbeit beim TuS funktioniert und die Kinder im Bambini-Bereich langsam und erfolgreich an die Turnierwelt mit den Wettkämpfen herangeführt wird. Für den TuS Adelhausen gingen, betreut von den Trainern Michael Henke und Dajana Ruppel, insgesamt 19 Nachwuchsathleten aus der C- und D-Jugend an den Start. Mit Ole Schwidder (D-Jugend 34kg),Gregor Reim (C-Jugend 28kg), Leopold Kummer(C-Jugend 31kg), und Louis Freiberg (C-Jugend 33kg) konnte man starke vier Goldmedaillen erringen. Die Bronzemedaille erkämpften sich Arthur Betz in der C-Jugend bis 45kg und Joshua Strehle in der D-Jugend bis 24kg.