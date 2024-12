Ringen: Siegloser Abschluss

Ohne Erfolge endete die Landesliga-Saison für die Bezirksteams. Während die bereits als Absteiger feststehende RG Hausen-Zell II bei Meister RG Waldkirch-Kollnau am Freitag bereits mit 11:24 das Nachsehen hatte, verlor die WKG Weitenau-Wieslet II bei Vizemeister ASV Altenheim mit 12:27 und belegt wegen des schlechteren direkten Vergleichs nun den sechsten Platz. Ersetzt wird die RG-Reserve durch die SGE Moosch. Die Elsässer, die ebenfalls dem Ringerbezirk Oberrhein angehören, setzten sich gegen die RG Lahr II bei den Finalkämpfen um die Meisterschaft der Bezirksliga Breisgau-Ortenau/ Oberrhein durch. Sollte der SV Gresgen den freiwilligen Abstieg aus der Verbandsliga wählen, währen 2025 somit drei Bezirksteams in der Landesliga am Start.