Ringen Starke Mannschaftsleistung der WKG

Keine Punkte für die RG

Das Duell der Traditionsmannschaften KSV Tennenbronn gegen RG Hausen-Zell war auch zwischen den Reserveteams mit Überraschungen besetzt. So traten beide Vereine mit vielen Eigengewächsen an. Dazu hatte der KSV auch seinen bulgarischen Halbschwergewichtler Miroslav Geshev im Aufgebot, der gegen RG-Neuzugang Hojjatollah Khajevand Sarivi durch seinen berüchtigten Schlusssprint in der letzten Kampfminute ein 1:1 zu einem 6:1-Erfolg drehte. Dafür fehlte Marco Waßmer (130 kg Greco) nicht viel für den dritten Mannschaftspunkt. Am Ende blieben es, trotz einer Wertung in der Schlusssekunde, zwei Zähler durch den 10:3-Erfolg.