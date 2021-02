Ringen Südbaden-Derby zum Auftakt

Weiter geht es am 17. Oktober in fremder Halle beim ASV Hüttigweiler, ehe die RKG Reilingen-Hockenheim am 23. Oktober beim TuS zu Gast ist. Zum Abschluss der Hinrunde gastiert Adelhausen dann bei der RKG Freiburg 2000.

Die Rückserie beginnt für den TuS, wenn es die Corona-Pandemie zulässt, am 13. November in Urloffen und endet am 18. Dezember mit dem Derby in eigener Halle gegen Freiburg.

Der Modus steht auch fest. So werden sich aus den drei Gruppen Nordwest, Südwest und Südost jeweils die beiden Erstplatzierten sowie zwei per Los zu bestimmende Tabellendritte für das Viertelfinale qualifizieren. Die drei Gruppensieger haben Heimrecht, dazu kommt noch ein per Losentscheid zu ermittelnder Zweitplatzierter. Die Sieger der Halbfinalpartien ziehen ins Finale ein. Der Meister steht nach einem Hin- und Rückkampf fest.

Die Teams ab Platz sechs steigen in 2. Liga ab

Zu beachten gilt in der anstehenden Saison auch, dass die Platzierungen Folgen für die Staffeleinteilung der Saison 2022 haben werden. Denn: Die besten fünf Teams jeder Gruppe gehören dann den Erstliga-Staffeln Ost und West an. Die Mannschaften ab Platz sechs werden in die wieder aus der Taufe gehobenen Zweitliga-Gruppen Ost und West eingegliedert.

In der Regionalliga tummeln sich gleich drei Mannschaften aus dem Bezirk. Der Meister klopft an die Tür zur 2. Bundesliga. Für die RG Hausen-Zell und die WKG Weitenau-Wieslet geht es aber genauso wie für den in letzter Minute für diese Liga gemeldeten KSV Rheinfelden um den Klassenerhalt.

Auswärts müssen zum Saisonstart am 4. September die Rheinfelder (in Hofstetten) und die RG Hausen-Zell ( in Schriesheim) ran. Die WKG empfängt in eigener Halle den ASV Ladenburg.

Das erste Derby steigt schon in der Woche drauf, wenn die RG am 11. September die WKG in der Stadthalle Zell zu Gast hat. Und wiederum nur sieben Tage später kommt es zum bezirksinternen Duell zwischen Weitenau-Wieslet und dem KSV Rheinfelden. Am 9. Oktober treffen dann die RG Hausen-Zell und die Rheinfelder Griffkünstler aufeinander.

Die Rückrunde der höchsten Klasse des Bundeslandes beginnt am 30. Oktober und endet am 18. Dezember.