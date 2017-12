Ringen Sulgen verliert wie erwartet freiwillig

Rheinfelden (rom). Es wurde nur noch über das „Wie“ spekuliert. Am Samstag um 19:30 Uhr erfuhren Sascha Oswald und der KSV Rheinfelden beim pünktlichen Wiegen die Antwort: Der AV Sulgen kam mit nur neun Ringern, wovon zwei zu schwer waren. Geeignete Ersatzringer blieben lieber bei der Reserve-Mannschaft. Somit ging das kurze Duell bereits mit 36:0 an die Hochrhein-Ringer.

Punkt 21 Uhr endete dann auch vorerst das Regionalliga-Abenteuer in der Turnhalle der Schillerschule mit dem Überlegenheitssieg von Andrius Reisch (75 kg-Freistil) zum 28:12-Endstand des Freundschaftskampfs. Einzig der Kampf von Sulejman Ajeti (61 kg-Freistil) ging über die vollen sechs Minuten. Die erste Runde führte der KSV-Coach 7:0, musste aber dann alleine in der Schlussminute neun Punkte zum 7:10-Endstand zulassen. Da Ajetis Gegner aber mit zwei Kilo Übergewicht antrat, gingen die Punkte an Rheinfelden. Zuvor brachte Patrick Hinderer (57 kg-Greco) die Gastgeber durch seinen kampflosen Erfolg in Vorlage.

„Endlich mal wieder ein gescheiter Kopfhüfter“, kommentierte KSV-Ehrenmitglied Peter Schmidt den Schultersieg vom Björn Bauser (98 kg-Greco). Der Inzlinger Halbschwergewichtler feierte damit seinen ersten Erfolg in der Regionalliga. Einen weiteren Schultersieg konnte Fabian Wepfer (66 kg-Greco) in der zweiten Runde feiern. Zuvor zeigte er sich in der ersten Runde bereits dominanter und ging mit einem Schulterschwung verdient in Führung.

„Schade für die Zuschauer, dass es so ausging“

Johann Frick (86 kg-Freistil) eröffnete nach einer kurzen Pause die zweite Halbzeit. Lange kämpfte er erfolgreich gegen Philipp Bühler an, musste aber in der Schlussminute die Überlegenheit des Sulgeners anerkennen. Die beiden 16:0-Überlegenheitssiege von Vincent von Czenstkowski (71 kg-Freistil) und Andrius Reisch (75 kg-Freistil) nach mehreren Beinschrauben beendeten den Kampfabend zumindest aktionsreich. „Etwas schade für die Zuschauer, dass es so ausging“, bedauerte von Czenstkowski die recht kurzen Kämpfe.