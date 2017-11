Ringen „Tabellensituation hat gar nichts zu sagen“

Nachrichten-Ticker

16:29 Bagger reißt Loch in Gasleitung - Tausende ohne Strom

Bad Berleburg - Ein Bagger in Bad Berleburg hat eine Gasleitung beschädigt, was heute auch Folgen für die Stromversorgung von mehreren Tausend Menschen hatte. Aus dem Leck entwich stundenlang Gas in die Luft. Da über der Baustelle eine Hochspannungsleitung verläuft, wurde zur Sicherheit zeitweise der Strom abgeschaltet. Betroffen waren nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz etwa 14 000 Menschen in der Stadt im Kreis Siegen-Wittgenstein.

16:23 Siemens will fast 7000 Jobs streichen und Werke schließen

München - Drastische Einschnitte bei Siemens: Der Elektrokonzern will wegen der Probleme in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit rund 6900 Jobs streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Zwei Werke im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Auch der Standort Offenbach mit rund 700 Beschäftigten dürfte vor dem Aus stehen. Für ein Werk in Erfurt prüft Siemens mehrere Optionen, auch einen Verkauf. Die Maßnahmen sollten möglichst sozialverträglich gestaltet werden, hieß es.

16:06 Siemens will weltweit 6900 Jobs streichen

München - Der Elektrokonzern Siemens will in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit 6900 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Das gab das Unternehmen in München bekannt. Der Elektrokonzern plant in der schwächelnden Kraftwerkssparte die Schließung seiner Werke im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen rund 920 Arbeitsplätzen.

16:01 Siemens plant Werksschließungen in Görlitz und Leipzig

München - Der Elektrokonzern Siemens plant in der schwächelnden Kraftwerkssparte die Schließung seiner Werke im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen rund 920 Arbeitsplätzen. Dies teilte das Unternehmen in München mit.

16:00 Zwei Deutsche bei Flugzeugabsturz in Tansania getötet

Daressalam - Unter den elf Todesopfern eines Flugzeugabsturzes in Tansania sind auch zwei deutsche Staatsangehörige. Das bestätigte das Auswärtige Amt. Ein Safari-Flugzeug mit einem Piloten und zehn Passagieren an Bord war gestern in der Nähe des für Wildtiere berühmten Ngorongoro-Kraters im Norden des Landes abgestürzt, wie die Fluglinie Coastal Aviation mitteilte. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Viele bei Touristen beliebte Nationalparks und Sehenswürdigkeiten in Ostafrika sind nur mit Fahrzeugen oder kleinen Flugzeugen erreichbar.