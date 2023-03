Ringen Team-Rückzüge an der Tagesordnung

Die WKG Weitenau-Wieslet empfängt die RG Hausen-Zell. Das Duell in Zell ist zum Rückrundenauftakt am 28. Oktober. Mit dem Abstieg des KSV Rheinfelden in die Oberliga gibt es dort nun erstmals das stadtinterne Duell zwischen dem Kraftsportverein und dem TuS Adelhausen II. Die Teams werden am 30. September in Rheinfelden und 18. November in Adelhausen aufeinandertreffen – die Rückrundenbegegnung als Vorkampf der Spitzenbegegnung zwischen dem TuS-Bundesliga-Team und den Red Devils Heilbronn.

„Der Rückzug von Vörstetten ist natürlich schade. Wir hatten immer tolle, spannende Duelle vor vielen Zuschauern“, bedauert Denis Grether vom Trainerteam des SV Gresgen. Doch die personellen Probleme der Breisgauer bekamen die Zeller Bergdörfler bereits im Herbst selbst zu spüren, als lediglich fünf der zehn Klassen vom ASV besetzt wurden in Gresgen. Durch den nachträglichen Aufstieg der S.A. Gries startet die Verbandsliga nun mit acht Teams eine Woche später und endet bereits am 9. Dezember statt wie die weiteren Ligen am 16. Dezember. Das Bezirksderby zwischen dem SV Gresgen und Aufsteiger TSV Kandern findet am 21. Oktober in Gresgen und am 9. Dezember in Kandern statt.

Trotz des Aufstiegs des TSV Kandern hat die RG Hausen-Zell II in der Landesliga-Südbaden ebenfalls ein Nachbarschaftsduell durch die Rückkehr der WKG Weitenau-Wieslet II. Jeweils vor der Regionalliga-Begegnung treffen die Reserveteams der WKG Weitenau-Wieslet und der RG Hausen-Zell aufeinander.