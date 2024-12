Ringen: TSV bereit für das Lokalderby

Den Titel machen der VFK Radolfzell und Aufsteiger ASV Freiburg untereinander aus. Den zweiten Platz können sowohl die beiden als auch theoretisch noch der KSV Rheinfelden erreichen. Das 15:15 der Ringer vom Hochrhein bei der elsässischen S.A. Gries hat allerdings hierzu nur wenig Relevanz. Bedeutender ist hingegen der wichtige 16:14-Sieg für den TSV Kandern beim ASV Urloffen II. Denn zwischen Platz vier und sieben ist weiterhin noch alles für die junge Truppe möglich.

Rediger verliertgegen WM-Starter

Nach einem 0:8-Rückstand gelang Milian Zámbó (57 kg Greco) nach vier Minuten doch noch die Wende im Auftaktduell. Mehrere Takedowns und Durchdreher führten mit dem Gong zu einem 14:8-Sieg und zwei wichtigen Punkten für den TSV Kandern. Da konnte sich auch Luis Wohlschlegel (130 kg Freistil) nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Drei Mal punktete er am Mattenrand und sorgte nach wiederholtem Rückstand in der fünften Minute für den knappen 9:7-Erfolg. Nach frühem Rückstand gelang Felix Anselm (66 kg Greco) in der vierten Minute mit seinem Schultersieg der Ausgleich zum 8:8-Pausenstand.