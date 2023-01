Ringen TuS-Reserveerfüllt dieErwartungen

Vor allem die Ausfälle von Leistungsträgern machten dem Team zu schaffen. Wegen eines Kreuzbandrisses aus der Vorbereitung fehlte Leonard Zavarin (86/98 kg-Greco) die komplette Saison. Alican Ulu konnte mit Verspätung in die Saison starten und zeigte dann, dass er fit zurückgekehrt ist. „Das hat mich gefreut, dass Alican so gut aus seiner Verletzungspause kam und gute Kämpfe bestritten hat“, lobt Ruh den Griechisch-Römisch-Spezialisten. „Ebenso freue ich mich für Julius Kummer und Janis Buzan, die in der ersten Saison bei den Aktiven hervorragende Leistungen gezeigt haben. Dazu kommt ihr Einsatz in der Bundesliga - das war selbst für mich als Trainer mit Gänsehaut pur verbunden.“