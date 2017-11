Ringen TuS will den Spitzenreiter ärgern

Von Uli Nodler

Das Spitzenduell in der 1. Ringer-Bundesliga Südwest steigt am morgigen Samstag in der Dinkelberghalle. Ab 19.30 Uhr stehen sich Gastgeber und Tabellenzweiter TuS Adelhausen und der bislang verlustpunktfreie Tabellenführer ASV Mainz 88 gegenüber. Angesichts des Aufschwungs in der Rückrunde dürfen die Erfolgsaussichten der Adelhausener in diesem hochklassigen Duell nicht als zu gering erachtet werden.

Rheinfelden-Adelhausen. Selbst mit einem Heimsieg dürfte es dem TuS Adelhausen wohl nicht mehr gelingen, die Ringer-Truppe aus der Fasnachts-Hochburg noch von Platz eins zu verdrängen. Ein TuS-Erfolg wäre allerdings für das Selbstwertgefühl hinsichtlich der anstehenden Playoff-Runde enorm wichtig.

Der Hinkampf in Mainz war eine hauchdünne Angelegenheit. Erst auf den letzten Drücker musste sich das TuS-Team dem ASV 88 mit 13:14 geschlagen geben. „Diesen Kampf hätten wir nie und nimmer verlieren dürfen. Wir führten schon 12:6 und wurden dann doch noch abgefangen. Das war sehr ärgerlich. Damals ist unser Freistil-Weltergewichtler Reinier Perez konditionell eingebrochen. Das wird im nicht noch ein zweites Mal passieren“, erinnert sich TuS-Coach Florian Philipp. „Wenn die Mainzer mit voller Kapelle kommen, dann wird es allerdings sehr schwer, gegen den Spitzenreiter zu bestehen“, sieht Philipp sein Team eher in der Außenseiterrolle.

Inzwischen ist der TuS Adelhausen nach dem personellen und strukturellen Umbruch nach der vergangenen Saison wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Dinkelberg-Ringer sind in der Rückrunde der Bundesliga Südwest noch unbezwungen. Deshalb kann der TuS morgen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das Spitzenduell gehen.

Personell kann sich Coach Philipp, der mit seinem Trainer-Partner Bernd Reichenbach die Zügel fest in der Hand behält, nicht beklagen. Philipp kann sich sogar einen Einsatz von Zakarias Berg in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm vorstellen. Gut bestellt ist es auf Adelhausener Seite auch in Sachen Deutsch-Achse. Auf jeden Fall werden die TuS-Fans Freistil-Spezialist Michael Kaufmehl in der Klasse bis 86 Kilogramm auf der Matte sehen. Dabei ist auch Schwergewichtler Nick Matuhin.

Aktuell steht der TuS Adelhausen auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Dritten Neckargartach beträgt lediglich einen Punkt. Mit einer Niederlage gegen Mainz würden die Adelhausener auf den dritten Rang zurückfallen, wenn Neckargartach den Heimkampf gegen Nackenheim gewinnen würde.