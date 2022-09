Ringen TuS wird seiner Favoritenrolle gerecht

Freiburg (rom). Das größte Ausrufezeichen des Abends setzte derweil Nachwuchsringer Norman Trübe in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Gegen den italienischen Greco-Spezialisten Giovanni Freni, der im vergangenen Jahr noch für den TuS auf die Matte gegangen war, marschierte Trübe von Beginn an vorwärts. In der zweiten Minute brachte der Nachwuchsringer den 24-Jährigen RKG-Kämpfer an den Mattenrand und wurde entsprechend mit einem Punkt belohnt. In Runde zwei setzte Trübe mit einem Takedown nach, eher er selbst in die Bodenlage musste und zum 4:4-Ausgleich gedreht wurde. Doch der direkte Konter Trübes sorgte wieder für einen Zwei-Punkte-Vorsprung, den er bis zum Schlussgong verteidigte. „Ich wusste, dass er da gewinnen kann“, freute sich Sascha Oswald nach dem Kampf.

Gleich zwei Aktionszeiten bekam Auftaktringer Levan Metreveli (57 kg-Freistil) zugesprochen. Beide nutzte der spanische WM-Teilnehmer für Zweier-Wertungen gegen Mihail Lapp. Mit 4:2 holte Metreveli dem TuS einen Punkt. Gleich drei davon sicherte Neuzugang Etka Sever (130 kg-Greco) mit einem ungefährdeten 8:0-Erfolg.