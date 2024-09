Ringen: Umstellung bringt den RG-Ringern den Heimsieg

Den offenen Ausländerplatz füllte Ivan Guidea, der beim Saisonauftakt in der Reserve startete. Im Freistil-Weltergewicht (75 Kilogramm) kam der Routinier zu einem ungefährdeten 8:1-Erfolg und sicherte damit im Vorschusskampf den Heimerfolg. Somit war die Überlegenheitsniederlage von Nachwuchsringer Till Naumann (75 kg Greco) nur noch ein Fall für die Statistik. Mit einem Überlegenheitssieg startete Darius Kiefer (130 kg Greco) in zweieinhalb Minuten die Punktejagd der RG. Nachwuchsringer Dominik Gleichweit (61 kg Greco) kam nach anfänglichem Abtasten mit einem Standgriff, der mit vier Punkten belohnt wurde, Ende der vierten Minute in Führung. Zwar musste er noch einen Takedown abgeben, doch reichte der Vorsprung durch die besser bewertete Aktion zum 5:4-Erfolg, wenngleich die RG-Fans über eine Minute mit ihm zittern mussten, ob der Vorsprung reicht. Gegen RSV-Ersatzmann Carlos Kiesel kam Thomas Gebhardt (98 kg Freistil) zu einem ungefährdeten Überlegenheitssieg in der vierten Minute und baute zusammen mit Manuel Wolfer (66 kg Freistil), der nach einem Takedown und einer Dreherserie nach 26 Sekunden fertig war, den Vorsprung der RG aus.

Nach der Pause legte Igor Besleaga (86 kg Greco) mit seinem Überlegenheitssieg in der dritten Minute bereits den Matchball für Hausen-Zell bereit. Doch Nick Naumann (71 kg Greco) blieb gegen den DM-Dritten Luan Lauer chancenlos und kam nach vier Minuten mit einem 0:15 zurück in die rote Ecke. Patrick Käppeler, der in das 80er-Limit im Freistil eine Gewichtsklasse nach oben rückte, nahm nach seiner verletzungsbedingten Pause erstmals den Kampf auf. Eine Unachtsamkeit führte in der zweiten Minute zur gefährlichen Lage, wo er nach einem 40-Sekunden-Kampf dann doch geschultert wurde. Somit durfte Ivan Guidea die RG-Fans mit dem doppelten Punktgewinn erlösen.