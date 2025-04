Ringen: Und der Opa drückt die Daumen

„Für alle Kämpfe benötigte Louis knapp vier Minuten. Er war im Teilnehmerfeld so hoch überlegen, dass kein Kampf über die volle Zeitdistanz ging und er somit vorzeitig zum Sieger erklärt wurde. Gold war der verdiente Lohn für Louis. Seine Leistung bei diesen nationalen Titelkämpfen waren bemerkenswert,“ lobte Trainer Thomas Weber. In seiner Heimatstadt Rheinfelden wieder angekommen, wurde er beim Training in Adelhausen dann zu Recht von seinen Ringerfreunden wie ein großer Star empfangen.

Bekanntschaft mit der Ringermatte beim TuS Adelhausen machte Louis Freiberg, der mit seiner Familie in Nollingen wohnt, im zarten Alter von vier Jahren. Doch bereits zuvor, quasi, als er stehen konnte, kämpfte Louis schon spielerisch gegen seinen großen Bruder, der ebenfalls beim TuS Adelhausen ringt. Und da ist auch noch sein Cousin Leonard Zavarin, der bei den Deutschen Meisterschaften 2017 in der B-Jugend Zweiter wurde. Zwischenzeitlich ringt er beim KSV Rheinfelden. „Je älter ich geworden bin, je öfter durfte ich mit zum Training in Adelhausen, und mit meinem großen Bruder ringe ich nach wie vor“, lacht der Blondschopf. Auch für ihn gilt das Motto „Ohne Fleiß kein Preis.“