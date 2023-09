Ringen, Verbandsliga Vizemeister eröffnet Saison

Die beiden Aufsteiger RKG Freiburg II und der TSV Kandern sowie Absteiger WKG RHL Gottmadingen-Taisersdorf sorgen für frischen Wind. Mit dem ASV Freiburg, ASV Urloffen II, KSV Wollmatingen und SV Eschbach sind einige alte Bekannte der Liga treu geblieben.

Für das junge Team des TSV Kandern ist die Verbandsliga ein neuer sportlicher Abschnitt. Der Verein, der in den 1970ern sogar in der zweiten Bundesliga aktiv war und noch vor 20 Jahren in der Regionalliga Baden-Württemberg zu den Top-Teams des Bezirks direkt hinter dem TuS Adelhausen und der RG Hausen-Zell avancierte, musste nach dem Abstieg der Ersten auf Bezirksebene einen ordentlichen Neustart hinlegen. Viele langjährige Ringer sprangen bis dahin immer wieder in die Bresche. Inzwischen ist kaum ein Sportler noch über 30 in der Mannschaft.