Ringen Vereinswertung geht an den TuS

Ein riesiges Gewusel auf den Matten: Beim 12. Hohe-Möhr-Cup der RG Hausen-Zell waren 156 Kinder und Jugendliche am Start. In der Stadthalle Zell wurde in 31 Gewichts- und Altersklassen die Sieger gesucht. Die meisten Titel heimste der Nachwuchs des TuS Adelhausen ein, der auch unangefochten die Teamwertung für sich entschied.

Zell im Wiesental (mib). Siebenmal stand ein Talent vom Dinkelberg ganz oben auf dem Siegerpodest. Nick Naumann siegte bei der A-/B-Jugend in der Klasse bis 46 Kilogramm, Finn Rosa tat es ihm in der 69 kg-Klasse gleich, während Julius Kummer (30 kg) und Artur Melnikov (50 kg) bei den C-Junioren nicht zu schlagen waren.

Die D-Jugend-Konkurrenz in der Klasse bis 34 Kilo ging an Christoph Schaifulin, Neo Warkentin (26 kg) und Wladislav Melnikov (27 kg) hatten im E-Jugend-Wettbewerb die Nase vorn.

Fünfmal Grund zum Jubeln hatte der Nachwuchs des TSV Kandern: Bei der D-Jugend dominierten Milian Zámbó (29 kg), Aron Weber (38 kg) und Amir Dishekov (42 kg) ihre Gewichtsklassen, bei den E-Junioren waren Adrienne Zámbó in der Klasse bis 20 Kilo Lenny Geling (24 kg) am Ende obenauf.

Auch die Gastgeber hatten am Ende fünf Titelgewinne verbucht: Janek Bauer grüßte in der A/B-Jugend in der Gewichtsklasse bis 54 kg genauso vom obersten Podestplatz wie auch Michael Denner (58 kg). Jannis Kiefer (44 kg) und Darius Kiefer (56 kg) ließen sich in der C-Jugend nicht zweimal bitten. Platz eins in der 26 kg-Klasse bei den D-Junioren belegte zudem Dominik Gleichweit.

Der KSV Rheinfelden war in der Siegerliste des Höhe-Möhr-Cups ebenfalls vertreten. Anjur Emini holte sich den Titel in der A-/B-Jugend in der Klasse bis 63 Kilogramm, Mika Mühlemann stand ihm in der E-Jugend (25 kg) in nichts nach. Einmal hatte ein Griffkünstler des SV Gresgen die Nase vorn. Patric Zimmara gewann in der D-Jugend die 49 kg-Konkurrenz.

Insgesamt machten nach dreijähriger Turnierpause wegen des Hallenumbaus 14 Vereine mit. Der URC Mäder aus Österreich war mit sechs Teilnehmern vertreten, aber auch Klubs aus der Bodensee-Region oder aus Nordbaden schickten ihren Nachwuchs ins Obere Wiesental.

Die Vereinswertung ging mit 115 Punkten (unter anderem sieben erste, sieben zweite, sieben dritte Plätze) an den TuS Adelhausen, gefolgt vom ASV Vörstetten mit 69 Zählern (4/9/2) und dem TSV Kandern mit 64 Punkten (5/3/3). 58 Zähler verbuchte als Vierter die RG Hausen-Zell (5/3/3).

n Alle Ergebnisse im Internet unter www.liga-db.de/Turniere/VT/2017/DE/171022_ZellimWiesental/indexGER.htm