Als der TuS Adelhausen zuletzt in der Verbandsliga Südbaden antrat, waren die meisten Ringer seines aktuellen Kaders noch nicht geboren. Am Freitag gilt es für den langjährigen Bundesligisten zuhause nun zum Neustart gegen den Vorjahresvierten SV Eschbach zu bestehen. „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und schauen, was auf uns zukommt“, gibt sich TuS-Trainer Pascal Ruh nach einer guten Vorbereitung und vielen jungen Talenten im Kader entspannt. Alte Bekannte von Nachbar-Vereinen werden vermutlich ebenfalls mit von der Partie sein: Ex-WKG-Ringer Manuel Läufer und der ehemalige Adelhauser Denis Grether, zuletzt Trainer beim SV Gresgen, haben in dieser Saison eine Lizenz für die Breisgauer. Grethers Heimatverein SV Gresgen kann an diesem Wochenende noch entspannt zuschauen. Da die Liga nur mit neun Mannschaften stattfindet, sind die „Wölfe“ vom Zeller Hausberg kampffrei. „Unsere Vorbereitung lief gut. Wir freuen uns auf das Derby gegen Adelhausen und wollen da gleich in die Vollen gehen“, gibt sich SVG-Trainer Fabian Schmid zuversichtlich, eine komplette Mannschaft zu präsentieren – trotz einiger Abgänge. „Es wird schwer werden, die Klasse zu halten. Aber wir wollen vermehrt junge Ringer einsetzen, um sie an den Aktivbereich heranzuführen.