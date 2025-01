Ringen: Viele Mädchen auf der Matte

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Gewichtsklassen erst nach dem Wiegen zusammengestellt, um eine möglichst homogene Zusammenstellung zu bekommen und allen Nachwuchssportlern mehrere Möglichkeiten für Wettkampferfahrungen zu ermöglichen. Lediglich in zwei Kategorien blieben die Meister im Schwergewicht ohne Gegner auf Grund der größeren Differenz zur nächsten Gewichtsklasse. Bis zu sieben Ringer kämpften in den weiteren Limits um die Goldmedaille.

In der leichtesten Klasse bis 20 Kilogramm in der E-Jugend mit sechs Teilnehmern feierte der SV Gresgen mit Quirin Zettler einen Heimsieg. Er verwies Tyrel Forsthuber (TSV Kandern) und Metteo Segreto (SV Gresgen) auf die Plätze zwei und drei. Oberliga-Ringer Fabian Kühner (TSV Kandern) triumphierte in der A/B-Jugend im schwersten Limit des Tages bis 77 Kilogramm. Er besiegte den Vereinskameraden technisch überhöht mit 11:0 und verwies ihn somit auf Platz zwei. Dritter wurde Davide Pierri (KSV Rheinfelden).