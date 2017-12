Ringen Vollgas-Derby ohne Ängste und Sorgen

Von Gerd Lustig

Zell im Wiesental. So schön kann Ringen sein: Jenseits von Aufstiegsängsten und abseits von Abstiegssorgen lieferten sich die RG Hausen-Zell und die WKG Weitenau-Wieslet einen Regionalligakampf, der auch den letzten Zuschauer in der bestens besuchten Zeller Stadthalle begeisterte. Am Ende stand ein 19:15-Sieg der Gastgeber zu Buche.

Zur Pause hatten die Gäste noch mit 11:6 geführt. Die Spannung war dabei ein ständiger Begleiter dieses packenden Derbys. Das Duell hatte Rasse, Klasse und jede Menge Emotionen parat. Also all das, was den Sport ausmacht. Und die Fans steuerten die lautstarke Kulisse bei.

„Das war einfach nur Werbung“, strahlte RG-Trainer Florian Hassler bei der obligatorischen Pressekonferenz. Er bilanzierte in einem Derby, bei dem nichts von irgendwelchem Hin- und Hergeschiebe zu spüren war, 20 super Kämpfe – die der zweiten Mannschaften eingeschlossen.

Er, der selbst in der 75 kg-Greco-Klasse auf die Matte ging und technisch-überhöht vier Zähler holte (Hassler: „Ich hätte nie gedacht, dass ich Stefan Kilchling so glatt besiegen kann“), habe unter der Woche zwei, drei Tage schlecht geschlafen, weil er nicht wusste, welches Team man stellen solle. Letztlich sei das Konzept aber aufgegangen, und er beschwor den tollen Teamgeist bei der RG.

Dass mit diesem Derbysieg jetzt sogar die Aufstiegspflicht droht, bei Punktgleichheit als Vierter hinter den Teams aus Sulgen und Tennenbronn, ficht ihn nicht an. „Wenn wir aufsteigen, dann steigen wir eben auf“, so Hassler, der allein den fairen Ringersport im Sinn hat.

„Ich bin froh und stolz nach diesem Derby, auch wenn wir es leider verloren haben“, konstatierte WKG-Coach Marc Viardot. Er sei heilfroh, dass dieser Sport auch anders funktioniere. „Das war Vollgas-Ringen, ein echter Gewinn für unseren Sport“, so Viardot. Er hoffe daher inständig, dass die beteiligten Vereine künftig mehr Gehör beim Ringerverband finden.

Ansonsten hatte er ein dickes Lob für seine Recken parat. Neben den Siegringern Svetlin Shindov (57 kg-Greco), Jonas Dürr (80 kg-Greco), Maximilian Tröndlin (61 kg Freistil) und Zorhab „Zorro“ Ohanian (66 kg Greco), lobte er seinen Youngster Dennis Kronenberger (71 kg Freistil). Der habe sich zwar der Routine eines Görgö Wöller beugen müssen. „Für ihn war es aber einzigartig, dass in der Fanclub Roddys dennoch frenetisch anfeuerte.“

Siegringer auf Seiten der Gastgeber waren neben Schwergewichtler Alin Alexuc-Ciuraiu, Gergö Wöller und Adrian Reacorian auch Alexander Rümmele (98 kg Greco), der nach erbittertem Fight zwei Teampunkte gegen Michael Herzog holte. Ein Extralob gab es letztlich für Sebastian Rapp (75 kg Freistil). Der hatte sich zwar mit leichter Gehirnerschütterung nach einem Fußballmatch am Nachmittag kurzfristig krank melden wollen, doch als der Arzt Entwarnung gab, ging er gegen Luca Köpfer auf die Matte, punktete zweifach und machte im letzten Duell den Derbysieg perfekt.