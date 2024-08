Ringen: Weitenau-Wieslet baut auf bewährtes Konzept

WKG stellt Toptrainerteam

Mit Freistiltrainer Kai Vögtlin und Greco-Coach David Muller habe -so Möhrle weiter – die WKG zwei Spitzenmänner in der Ecke, die vor allem in der aktuellen Vorbereitungszeit den Kader entsprechend schleifen würden. „Da bin ich richtig froh, dass ich nicht mehr ein Aktiver bin“, scherzte Möhrle angesichts der Anforderungen der Trainer an die Sportler. Muller ließ sich entschuldigen, da er in Paris dem Organisationsteam für die Ringerwettkämpfe der Olympischen Spiele angehört und letzte Planungen an diesem Wochenende anstünden. „Zuvor unterstützte er auch einen Ringer aus Paraguay, dem unter anderen Dennis Kronenberger als Trainingspartner zur Verfügung stand“, berichtete Walter Möhrle.