Ringen, Weltmeister Elena Brugger wird WM-Fünfte

Am Dienstagmittag stand fest: Die Norwegerin Othelie Hoeie wird die Gegnerin der deutschen Kaderathletin. Hoeie besiegte in der Hoffnungsrunde die Russin Anastasiia Sidelnikova durch die letzte Wertung mit 4:4. Alle drei Frauen unterlagen am Montag der Ukrainerin Yulia Tkach, die im Finale der Chinesin Qi Zhang mit 1:4 unterlag und Vizeweltmeisterin wurde.

Schon in der Qualifikation zeigte Brugger, dass es ihr Tag werden könnte. Mit 10:0 besiegte sie in 157 Sekunden die Türkin Mehlika Öztürk durch technische Überlegenheit. Gegen die Weltranglisten-Siebte Siwar Bouseta aus Tunesien setzte sich Elena Brugger in viereinhalb Minuten mit 12:1 durch. Angefeuert von der deutschen Fangruppe um SBRV-Pressereferentin Dorothea Oldag und der Sportlichen Leiterin des TuS Adelhausen, Nicole Oswald, blieb Brugger auch gegen die Weltranglisten-Zweite Diana Kayumowa aus Kasachstan die tonangebende Ringerin. 44 Sekunden nach Anpfiff der zweiten Runde stand der 11:0-Erfolg und sensationelle Halbfinaleinzug fest.