Ringen: Wiedersehen in der Oberliga

Es ist einige Jahre her, dass sich der TSV Kandern und der KSV Rheinfelden mit der ersten Mannschaft in einer Meisterschaft begegnet sind. Zwischenzeitlich konnte der einstige Bundesligist mit dem TSV III gegen die „Erste“ des KSV antreten, ehe plötzlich die Rheinfelder Reserve den TSV I herausforderte. Beide Vereine haben so manches Auf und Ab in den vergangenen 20 Jahren erlebt. Durch den Aufstieg der Kanderner in die Oberliga Südbaden gibt es nach dem Rückzug des TuS Adelhausen zumindest ein Bezirksderby.